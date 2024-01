Gemeindezentrum Petersdorf ist Anlaufstelle bei großem Stromausfall

Bei einem Notfall sollen die Grundschule in Willprechtszell und das Gemeindezentrum in Petersdorf "Blackout-Leuchttürme" sein. Letzteres kann über ein Notstromaggregat mit Strom versorgt werden.

Gemeinsam, also mit dem Markt Aindling und der Gemeinde Todtenweis, beteiligt sich die Gemeinde Petersdorf am Förderverfahren der Bayerischen Gigabit-Richtlinie. Die erste Ausschreibung – zur Erschließung von 561 förderfähigen Adressen im Gemeindegebiet – fand Ende 2023 statt. In der jüngsten Petersdorfer Gemeinderatssitzung ging es nun um die Auftragsvergabe.

Der Auftrag wird, wenn die Bundesnetzagentur und die Regierung von Schwaben zustimmen, an die Firma DSL Mobil GmbH aus Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) vergeben. Das Angebot wies mit 1,86 Millionen Euro die geringste Wirtschaftlichkeitslücke auf. Aktuell geht die Verwaltung von einer Förderquote von 90 Prozent aus. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt dann bei zehn Prozent.

Petersdorfer Gemeindezentrum technisch optimiert

Auch das Thema Notversorgung wurde in der Petersdorfer Ratssitzung besprochen. Im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls soll es in jeder Gemeinde im Landkreis Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger geben. In der Gemeinde Petersdorf wurden das Gemeindezentrum Petersdorf und die Grundschule in Willprechtszell als sogenannte "Blackout-Leuchttürme" deklariert. Das BRK habe sich nun bereit erklärt, den Leuchtturm im Gemeindezentrum mitzubetreuen, teilte Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder mit. Auch technisch wurde die Notversorgung weiterhin optimiert: Das komplette Gemeindezentrum – also Feuerwehr, BRK, Landjugend, Bauhof und Rathaus – können nun über ein Notstromaggregat mit Strom versorgt werden.

Rückblickend berichtete Binder zudem über gleich zwei Veranstaltungen, die im Gemeindegebiet stattgefunden haben und gut besucht wurden: Der vom Elternbeirat organisierte "Winterzauber" an der Grundschule Petersdorf in Willprechtszell lockte viele Besucher an, die einen kunterbunten Nachmittag bei Musik und Tanz sowie mit der Neukirchener Mädchentanzgruppe verlebten. Auch das vom Verein Ortszeit veranstaltete "Nightfever", die erste Tanzveranstaltung dieser Art im Ort, sei eine gelungene Auftaktveranstaltung gewesen.