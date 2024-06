Petersdorf

Haushaltslage der Gemeinde Petersdorf verschärft sich

Plus Die Ausgaben steigen, die Gewerbesteuer geht zurück: Der Petersdorfer Gemeinderat beschließt den Haushalt unter erschwerten Bedingungen. Es geht an den Sparstrumpf.

Von Stefanie Brand

„Ihr Fazit macht mir Angst“, sagte Gemeinderat Robert Langenegger nachdem Georgia von Kobyletzki, die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling, dem Petersdorfer Gemeinderat den Haushaltsplan des Jahres 2024 vorgestellt hat. Darin teilte sie unter anderem mit: Die Negativentwicklung der Haushaltslage habe sich noch verschärft. Als Gründe dafür nannte die Kämmerin höhere Ausgaben bei Kreis- und Verbandsumlagen sowie höhere Kosten bei der Kinderbetreuung, bei Personal- und Energiekosten. Erschwerend hinzu käme der konjunkturbedingte Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen.

In ihrem Vorbericht machte die Kämmerin dies an den folgenden Zahlen deutlich: Die Kreisumlage, die heuer bei über einer Million Euro liegt, stellt erneut den größten Kostenfaktor im Verwaltungshaushalt dar – Tendenz steigend. Bereits von 2022 auf 2023 sei die Kreisumlage um 70.000 Euro erhöht worden, von 2023 zum aktuellen Haushaltsjahr 2024 stieg die Umlage erneut um weitere 82.000 Euro. Die Kosten für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand stiegen von rund 622.000 Euro im Jahr 2023 auf knapp 829.000 Euro in diesem Haushaltsjahr. Hier schlagen insbesondere Unterhaltskosten, aber auch Energiekosten teuer zu Buche.

