Hermann Reinthaler ist tot: Er lebte für das Ehrenamt

Er engagierte sich über Jahrzehnte für den SSV Alsmoos-Petersdorf und war 36 Jahre im Gemeinderat. Jetzt ist Hermann Reinthaler im Alter von 83 Jahren gestorben und wird auf dem Friedhof beerdigt, den er selbst geplant hat.

Die Familie Reinthaler in Petersdorf, die Gemeinde Petersdorf und nicht zuletzt auch der SSV Alsmoos-Petersdorf trauern um einen verdienstvollen Mitbürger. Im Alter von 83 Jahren verstarb am Sonntag Hermann Reinthaler. In seinem Heimatort Petersdorf hatte er im Juni 1940 auch das Licht der Welt erblickt. In letzter Zeit hatte sich sein Gesundheitszustand merklich verschlechtert.

Man muss weit gehen, bis man jemanden findet, der den Begriff Ehrenamt so sehr mit Leben erfüllte wie Hermann Reinthaler. Von 1972 bis 2008 gehörte er dem Gemeinderat an, wobei er sich nicht zuletzt für die Belange des Sportvereins einsetzte. Wie oft begleitete er verstorbene Vereinsmitglieder auf deren Weg zum Grab und würdigte deren Verdienste? Nun gelten die lobenden Worte ihm selber, wenn am kommenden Mittwoch in der Kirche von Petersdorf um 14 Uhr der Trauergottesdienst nach einem Rosenkranz gefeiert wird. Die Urnenbeisetzung auf dem neuen Friedhof in Alsmoos folgt anschließend.

Reinthaler plante den neuen Friedhof, auf dem er jetzt beerdigt wird

Hier schließt sich wieder der Kreis. Denn nicht zuletzt dieser Gottesacker war das Werk des Planers und Architekten, der sich unter anderem große Lorbeeren beim Bau des Sportheims an der Hohenrieder Straße erwarb und den Titel Ehrenvorsitzender tragen durfte. Der Mann, der in vielen Vereinen Mitglied war, war lange Zeit im Einsatz für seinen SSV, an dessen Spitze er von 2003 bis 2009 stand. Bei seinem 80. Geburtstag stellte der Verein an seinem Haus ein Schild auf, das seine Verdienste betonte. Die Vorstandschaft des Vereins kündigte an, sie wolle zum 90. Geburtstag im Jahr 2030 wiederkommen. Dieser Wunsch blieb unerfüllt.