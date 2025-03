Hohes Defizit für Kinderhaus in Alsmoos schockt den Gemeinderat

Einstimmig beschloss das Petersdorfer Gemeinderatsgremium am Montagabend, die Defizitabrechnung, die vom KiTa-Zentrum St. Simpert für den Betrieb des Kinderhauses St. Johannes Baptist in Alsmoos vorgelegt wurde. Das Defizit des Jahres 2024 belief sich in Summe auf über 135.000 Euro. 80 Prozent davon – gut 108.000 Euro – des Defizits trägt die Gemeinde. Abzüglich der bereits getätigten Vorauszahlungen sind noch 2500 Euro zu bezahlen, um das Defizit zu decken. So weit. So teuer.

