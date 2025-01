Kindermette mit Krippenspiel in Petersdorf

Beim traditionellen Krippenspiel in der Kindermette in der Kirche St. Nikolaus in Petersdorf führten die Kindergarten- und Grundschulkinder der Ortschaften Alsmoos und Petersdorf die Herbergssuche auf. Zahlreiche Familien besuchten die heilige Messe, die durch Kaplan, Pater Nirdosh Kujur, feierlich zelebriert wurde, und durften sich an der schön geschmückten Kirche erfreuen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.