Kripo ermittelt: Verletzter bei Zimmerbrand in Petersdorf

In Petersdorf kommt es am Montag zu einem Zimmerbrand, eine Person verletzt sich. Es entsteht ein mittlerer fünfstelliger Schaden.

Eine Person hat sich am Montagvormittag bei einem Zimmerbrand in Petersdorf verletzt. Nach Angaben der Polizei brach gegen 11.15 Uhr in einem Wohnhaus in der Hartfeldstraße in Petersdorf ein Feuer aus. Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mitteilt, begann der Brand in einem ehemaligen Kinderzimmer und breitete sich auf zwei Räume aus. Eine weitere Person wurde laut der Freiwilligen Feuerwehr Aindling, die den Brand nach knapp 20 Minuten löschen könnte, von einem Nachbarn aus dem Treppenhaus gerettet.

80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst bei Brand in Petersdorf

Bei den Löscharbeiten bestand zwischendurch die Gefahr einer Rauchgasdurchzündung. Die Einsatzkräfte schlugen laut der Aindlinger Feuerwehr deshalb ein Fenster im brennenden Raum ein. Die verletzte Person erlitt laut Polizeipräsidium eine Rauchgasvergiftung und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Beim Brand in Petersdorf am Montagvormittag sind insgesamt 80 Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Polizeikräfte im Einsatz. Foto: Thomas Wolf, Freiwillige Feuerwehr Aindling

Am derzeit nicht bewohnbaren Haus entstand ein mittlerer fünfstelliger Schaden. Rund 80 Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst sowie der Feuerwehren Aindling, Alsmoos-Petersdorf, Pichl-Binnenbach, Todtenweis und Aichach waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei Augsburg hat aufgrund der bislang ungeklärten Brandursache die Ermittlungen übernommen. (ddur/AZ)