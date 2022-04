Petersdorf

Landwirt zu Eklat um gekappte Fernwärmeleitung: Brauche die Wärme selbst

Plus Dass einem Petersdorfer Ratsmitglied, offenbar aus Ärger, die Fernwärmeleitung gekappt wurde, sorgte für Bestürzung. So begründet der Landwirt sein Handeln.

Von Stefanie Brand

Eine gekappte Fernwärmeleitung entzweit einen Landwirt und ein Mitglied des Petersdorfer Gemeinderats. Der Vorfall war am Montagabend in der Petersdorfer Gemeinderatssitzung zur Sprache gekommen und hatte im Gremium zu einer einstimmigen öffentlichen Missbilligung geführt. Nun erklärte der Landwirt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, auf Nachfrage seine Sicht der Dinge.

