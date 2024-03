Petersdorf

vor 33 Min.

Mittagsbetreuung an der Grundschule Willprechtszell wird ausgebaut

Die Mittagsbetreuung an der Grundschule in Willprechtszell wird ausgebaut.

Plus Ab September können die Kinder länger in der Willprechtszeller Schule bleiben. Auch in den Ferien gibt es ein Angebot. Allerdings nicht in allen.

Von Johann Eibl

Die Gemeinde Petersdorf baut die Betreuung für Grundschulkinder aus. Ab dem neuen Schuljahr wird das Angebot an der Grundschule im Ortsteil Willprechtszell erweitert. Dabei geht es auch um die Ferien.

Seit September 2009 unterhält der Schulverband eine Mittagsbetreuung in der Schule. Die Verbandsversammlung des Schulverbands Willprechtszell beschloss in ihrer jüngsten Sitzung, das Angebot ab September um eine Stunde zu verlängern. Die Kinder können somit bis 16 Uhr in der Schule verweilen. Außerdem wurde ebenfalls mit Wirkung zum 1. September 2024 eine Ferienbetreuung beschlossen. Sie ermöglicht in circa neun Ferienwochen und rund 40 Ferientagen eine ganztägige Betreuung der Grundschulkinder. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Weihnachtsferien, der Rosenmontag, der Faschingsdienstag sowie die Zeitspanne von der zweiten bis zur vierten Augustwoche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen