Die Axt in der Gemeinde Petersdorf soll renaturiert werden. Die Idee: Das Bachbett wird verengt. Das erhöht die Durchflussgeschwindigkeit und so entschlammt der Bach auf ganz natürliche Art und Weise. Der Petersdorfer Gemeinderat war sich in seiner Sitzung am Montag einig, dass das der richtige Weg ist.

