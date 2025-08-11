Neue Ehrenmitglieder für die Feuerwehren der Gemeinde

Beim Petersdorfer Dorffest wurden fünf Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu Ehrenmitgliedern ernannt. Josef Langenegger erinnerte als Vorsitzender der Wehr aus Petersdorf an die langjährigen Verdienste von Roman Weichenberger, Christoph Reiner (beide fehlten) sowie von Robert Langenegger und Stephan End, der außerdem als Kommandant verabschiedet wurde. Franziskus Heinrich, Vorsitzender der Alsmooser Wehr, fand lobende Worte für Albert Artner (fehlte) und Siegfried Schilling. Auf dem Foto rahmen die Vorsitzenden Josef Langenegger (links) und Franziskus Heinrich (rechts) die neuen Ehrenmitglieder Robert Langenegger, Stephan End und Siegfried Schilling ein.

