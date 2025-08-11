Icon Menü
Petersdorf: Neue Ehrenmitglieder für die Feuerwehren der Gemeinde

Petersdorf

Neue Ehrenmitglieder für die Feuerwehren der Gemeinde

Beim Dorffest im Gemeindezentrum werden die fünf Ehrenmitglieder ernannt.
Von Johann Eibl
    • |
    • |
    • |
    Die Vorsitzenden Josef Langenegger (links) und Franziskus Heinrich (rechts) rahmen die neuen Ehrenmitglieder Robert Langenegger, Stephan End und Siegfried Schilling ein.
    Die Vorsitzenden Josef Langenegger (links) und Franziskus Heinrich (rechts) rahmen die neuen Ehrenmitglieder Robert Langenegger, Stephan End und Siegfried Schilling ein. Foto: Johann Eibl

    Beim Petersdorfer Dorffest wurden fünf Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu Ehrenmitgliedern ernannt. Josef Langenegger erinnerte als Vorsitzender der Wehr aus Petersdorf an die langjährigen Verdienste von Roman Weichenberger, Christoph Reiner (beide fehlten) sowie von Robert Langenegger und Stephan End, der außerdem als Kommandant verabschiedet wurde. Franziskus Heinrich, Vorsitzender der Alsmooser Wehr, fand lobende Worte für Albert Artner (fehlte) und Siegfried Schilling. Auf dem Foto rahmen die Vorsitzenden Josef Langenegger (links) und Franziskus Heinrich (rechts) die neuen Ehrenmitglieder Robert Langenegger, Stephan End und Siegfried Schilling ein.

