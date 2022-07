Petersdorf

vor 32 Min.

Nur ein Teil der Förderanträge der Vereine aus Petersdorf wird bewilligt

Plus Der Gemeinderat Petersdorf hat eine neue Satzung für die Vereinsförderung. Jetzt werden zahlreiche Altanträge abgearbeitet, aber nicht alle Wünsche erfüllt.

Von Stefanie Brand

In der Juni-Sitzung des Petersdorfer Gemeinderatsgremiums verabschiedeten die Gemeinderätinnen und -räte die Satzung zur Förderung der Vereine in der Gemeinde, die zum 1. Juli in Kraft trat. Folgerichtig mussten die Räte nun zahlreiche Altanträge der Vereine abarbeiten.

