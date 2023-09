Petersdorf

17:30 Uhr

Petersdorf muss mehr für Strom bezahlen: Kritik an Bündelausschreibung

Die Gemeinde Petersdorf muss künftig mehr für ihren Strom bezahlen. Im Gemeinderat gibt es Kritik daran, dass die Gemeinde - wie von der Verwaltung vorgeschlagen - an der Bündelausschreibung teilnimmt.

Plus Die Gemeinde Petersdorf nimmt an einer Bündelausschreibung für Strom teil. Daran entzündet sich Kritik im Gemeinderat. Nur eins ist klar: Die Kosten werden wohl steigen.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Für den Strom muss die Gemeinde Petersdorf künftig mit höheren Kosten rechnen. Wie hoch sie in den Jahren 2024 bis 2026 ausfallen werden, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Es gilt zunächst, das Ergebnis der Bündelausschreibung für alle Verbrauchsstellen abzuwarten. In der Sitzung am Montag beschloss der Gemeinderat dafür, daran teilzunehmen und somit dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen. Doch daran gab es massive Kritik.

Als "sehr fragwürdig" stufte Robert Langenegger diesen Weg ein. Er stimmte wie Werner Brune dagegen. Langenegger blieb hartnäckig in seiner Kritik und verlangte, die Gemeinde solle sich "einen Händler aus der Gegend suchen". Es war von einem Mischpreis von circa 18,46 Cent für die Kilowattstunde die Rede. Laut Langenegger müsse man eher von 25 Cent ausgehen. Auf die Schnelle konnte die Angelegenheit nicht zur allgemeinen Zufriedenheit abgeschlossen werden. Bürgermeister Dietrich Binder fragte in die Runde: "Warum klärt man das nicht vorab in einem Telefonat mit der Verwaltung ab?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen