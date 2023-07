Petersdorf

Petersdorf trauert um Altbürgermeister Johann Settele

Johann Settele (Mitte), der 42 Jahre lang für und in der Gemeinde Petersdorf aktiv war, erhielt vor zwei Jahren den Titel Altbürgermeister.

Plus Am Mittwoch stirbt Johann Settele mit nur 69 Jahren. Er war von 2002 bis 2014 Bürgermeister von Petersdorf. Das Gemeindezentrum ist Setteles größtes Werk.

Es ist erst eine gute Woche vergangen, seit die Todesnachricht von Rudi Fuchs bekannt wurde. Am Freitag vergangener Woche verabschiedete sich eine große Trauergemeinde auf dem Friedhof in Affing vom ehemaligen Bürgermeister dieser Gemeinde. Nun trägt auch die Nachbargemeinde Petersdorf Trauer. Deren früherer Bürgermeister Johann Settele ist am Mittwoch im Alter von 69 Jahren gestorben.

Von 2002 bis 2014 stand Johann Settele als Nachfolger von Josef Thrä an der Spitze der Gemeinde Petersdorf. Damals war das noch ein Ehrenamt, das heißt: Der Bürgermeister, von Berufs wegen Polizist, war zusätzlich noch bei der Polizei beschäftigt. 2014 verzichtete Settele auf eine erneute Kandidatur, nachdem sich sein bisheriger Vertreter Richard Brandner um dieses Amt beworben hatte.

