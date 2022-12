Petersdorf

Petersdorf will steuern, wo Windräder gebaut werden könnten

Für Windkraft will die Gemeinde Petersdorf Konzentrationsflächen ausweisen.

Plus Petersdorfs Gemeinderat will Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan festlegen. Anlass ist ein Gesetz, das im Februar in Kraft tritt.

Die Gemeinde Petersdorf plant, Konzentrationsflächen im Flächennutzungsplan festzulegen, die aufzeigen, wo sich die Gemeindevertreter Windkraftanlagen vorstellen können. Dies beschlossen die Räte in der Gemeinderatssitzung am Montagabend einstimmig. Stephan End fehlte entschuldigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

