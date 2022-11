Petersdorf

vor 18 Min.

Petersdorfer helfen Indigenen und beleuchten Historie der Colonia Dignidad

Karoline und Bernhard Pohl aus Petersdorf setzen sich im Verein Newen für Rechte der Menschen in und aus Chile ein.

Plus Bernhard Pohl aus Petersdorf hat einen Verein für die Rechte von indigenen Menschen in und aus Chile gegründet. Doch er hat noch weitere Ziele.

Von Lara Voelter

Wenn jemand krank ist oder Probleme hat, wünscht das chilenische indigene Volk der Mapuche viel positive Kraft. "Mucho newen" in seiner Sprache, dem Mapudungun. Die Mapuche sind die größte indigene Minderheit in Chile und Teilen Argentiniens. "Newen" ist auch der Name, den der Petersdorfer Bernhard Pohl, 66, seinem neu gegründeten Verein gegeben hat.

