Petersdorf

vor 50 Min.

Petersdorfer Vereine können endlich ihre Zuschüsse bekommen

Plus Der Gemeinderat verabschiedet eine Richtlinie zur Förderung der Vereine. Jetzt können die Anträge in der Warteschleife endlich bearbeitet werden.

Von Stefanie Brand

Wann kommen die Petersdorfer Vereine endlich zu ihren Zuschüssen? Und vor allem: Wie kann die Gemeinde ihre Vereine gerecht fördern? Die Forderungen nach einer entsprechenden Richtlinie waren zuletzt immer lauter geworden. Erst in der Bürgerversammlung in Axtbrunn wurde das Thema heiß diskutiert. Nun legte Bürgermeister Dietrich Binder eine Satzung vor, die der Gemeinderat am Montag mehrheitlich verabschiedete.

