Betrunkener Autofahrer auf Radweg, betrunkener Kraftradfahrer im Graben

Die Polizei zieht am Sonntag zwei Betrunkene aus dem Verkehr. Einer fährt mit dem Auto bei Petersdorf auf dem Radweg. Der andere landet mit dem Kraftrad bei Pöttmes im Graben.

In der Nacht zum Sonntag hat die Aichacher Polizei kurz nacheinander zwei betrunkene Männer bei Petersdorf und bei Pöttmes aus dem Verkehr gezogen.

Betrunkener fährt bei Petersdorf mit Auto auf dem Radweg

Auf den ersten wurden die Beamten gegen 1 Uhr aufmerksam, weil er mit seinem Auto auf dem Radweg neben der Kreisstraße AIC8 in Richtung Petersdorf unterwegs war. Sie unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle und bemerkten dabei Alkoholgeruch. Wie die Polizei mitteilte, vergaß der 21-jährige Fahrer zudem, den Gang einzulegen und die Handbremse zu ziehen. So kam der Wagen zunächst ins Rollen. Ein freiwilliger Test am Alkomaten ergab laut Polizei über zwei Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Der 21-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Mann fährt bei Pöttmes mit Kraftrad alkoholisiert in den Graben

Nur zweieinhalb Stunden später gegen 3.35 Uhr wurde die Polizeistreife bei Pöttmes auf einen 31-Jährigen aufmerksam. Er war nach Polizeiangaben auf der Kreisstraße AIC1 bei Pöttmes offensichtlich von seinem Kraftrad gestürzt und versuchte nun, es wieder aus dem Graben zu ziehen. Die Beamten bemerkten auch bei ihm Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Bei seinem Sturz hatte er sich zahlreiche Schürfwunden zugezogen. Daher brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. (nsi)