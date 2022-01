Einbrecher stehlen Kupferkabel aus einer Lagerhalle in Schönleiten

Die unbekannten Täter dringen in der Nacht zum Dienstag in eine Lagerhalle im Petersdorfer Ortsteil Schönleiten ein. Der Beuteschaden ist hoch.

Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag im Petersdorfer Ortsteil Schönleiten gestohlen.

Laut Polizei drangen der oder die Täter in eine Lagerhalle in der Straße "Siedlung" ein. Sie hebelten dazu die Türe auf und gelangten so in das Innere der Halle. Weil es sich bei den gestohlenen Kupferkabeln um schwere Beute handelt, geht die Polizei davon aus, dass die Täter mit einem Transportfahrzeug vor Ort waren. Sie bittet um Hinweise unter 08251/8989-0. (jca)