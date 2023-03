Was der Petersdorfer Bürgermeister noch erreichen will

Seit sechs Jahren ist Dietrich Binder Bürgermeister von Petersdorf. In einer Woche steht wieder eine Bürgermeisterwahl an – Binder ist der einzige Kandidat.

Petersdorfs amtierender Bürgermeister Dietrich Binder blickt vergleichsweise entspannt auf das kommende Wochenende, obwohl am Sonntag, 12. März, in Petersdorf die Bürgermeisterwahl ansteht. Bei der Wahl ist er der einzige Kandidat.

Binder ist außertourlich Rathauschef in Petersdorf geworden. Nach dem Rücktritt von Richard Brandner trat Binder für Gemeinsam Pro Petersdorf (GPP) im Rennen um den Bürgermeisterposten an. Am Wahlsonntag vor sechs Jahren, dem 2. April 2017, erhielt er 65 Prozent der Stimmen und ließ seine Gegenkandidatin, Angelika Pest, die für die Wählervereinigung Schönleiten/Willprechtszell/Axtbrunn/Hohenried (WSWAH) kandidierte, hinter sich. Jetzt, kurz vor seiner zweiten Bürgermeisterwahl, blickt Binder im Gespräch mit unserer Redaktion zurück auf die vergangenen sechs Jahre. Was hat geklappt, was nicht? Was will er bis 2029 mit dem Gemeinderat umsetzen? Der Gemeinderat, der im regulären Turnus gewählt wurde, steht in drei Jahren wieder zur Wahl.

Für die kommenden Jahre hat der Petersdorfer Bürgermeister konkrete Pläne

Sein Fazit der vergangenen Jahre formuliert Binder vorsichtig: "Ich bin größtenteils zufrieden." Große, zähe Projekte wurden umgesetzt, anderes wurde angeschoben. Einige Themen, wie etwa die Ausweisung von neuem Bauland, lehrten Binder, dass er sich in Geduld üben muss, weil manche bürokratischen Schritte langsamer vollzogen werden, als er sich dies in seiner tatkräftigen Art wünschen würde.

Dafür hat der amtierende Rathauschef eine Woche vor der Wahl recht konkrete Pläne, was in den kommenden Jahren passieren soll, wenn es nach ihm ginge. In viereinhalb Jahre solle in der Gemeinde Glasfaser verfügbar sein, hofft Binder und hat dabei schon vorsichtig kalkuliert. Das Thema sei beschlussreif, dann rechnet Binder mit einer Wartezeit von drei und einer Bauzeit von eineinhalb Jahren. Die Kanalsanierung in Axtbrunn ist hingegen deutlich enger getaktet: Spätestens im Jahr 2024 soll diese fertig sein. Auch im Baugebiet "Alter Sportplatz" in Alsmoos soll es nun zügig vorangehen. Der Bebauungsplan befindet sich in der letzten Auslegungsphase. Noch in diesem Jahr solle das Gelände erschlossen werden, so Binder. Dann könnte im nächsten Jahr gebaut werden.

Binder: "Einschneidendes Thema für das Landschaftsbild"

Der Flächennutzungsplan könnte ein "langwierigeres Thema" werden, fürchtet Binder, und räumt diesem Thema eineinhalb Jahre ein. Bis zur turnusmäßig regulären Wahl des Gemeinderats im Jahr 2026 möchte Binder das Thema vom Tisch haben, wohl wissend, dass vor allem das Thema der erneuerbaren Energien, in Form von Windkraftanlagen aber auch Freiflächenphotovoltaikanlagen, ein "einschneidendes Thema für das Landschaftsbild" der Gemeinde sein wird.

Weitere große Projekte, die Binder auf der Agenda hat, sind das Kinderhaus und die Ortsdurchfahrt in Hohenried. Der Wandel des Bedarfs im Kinderhaus hin zu einer Einrichtung, die Kinder im Alter zwischen elf Monaten in der Krippe bis hin zum Grundschulalter im Hort betreut, hat einen erhöhten Raumbedarf zur Folge, den es zu decken gilt. Die Pläne, die es bereits gab, stellte der Rathauschef einst zurück. Zunächst musste die Wasserversorgung in trockene Tücher gebracht werden – ein Projekt, das Binder nahezu seine gesamte, erste Amtsperiode beschäftigte.

Ortsdurchfahrt von Hohenried steht an

Nicht ganz so alt wie das Thema Wasserversorgung sind die Diskussionen um die Ortsdurchfahrt von Hohenried. "In sechs Jahren will ich dort fertig sein", formuliert Binder einen ambitionierten Wunsch, wohl wissend, was das bedeutet. Am liebsten wäre ihm eine Aufteilung des Projekts in zwei Abschnitte: Begonnen werden sollte mit der Kanalsanierung, wenn sich die Gemeinde in einer günstigen Lage befindet, um Förderungen zu erhalten. Anschließend müsse man sich Gedanken zur Straße machen und auch die Frage klären, ob sich ein Gehweg realisieren lässt.

Die Ganztagesbetreuung in der Grundschule, die Jugendarbeit im Ort weiter zu stärken und in den Ortsteilen Projekte umzusetzen, die nicht zu den klassischen Pflichtaufgaben einer Gemeinde gehören – das schwebt Binder für die kommenden Jahre ebenfalls vor.

Petersdorfer Bürgermeister schätzt die "vielfältige, grenzenlose Arbeitswelt"

In dieser recht vagen Formulierung schwingt auch Hoffnung mit. Denn auch, wenn so mancher Wegbegleiter Binder schon hier und da geraten hat, sich ein Thema aus dem Kopf zu schlagen, so kommt das für diesen eher selten infrage. "Manches funktioniert nicht gleich, irgendwann wird es aber zu einer Lösung kommen", gibt sich Binder optimistisch.

Und da ist sie wieder – die Herausforderung, sich in Geduld zu üben. Gleichzeitig ist es aber auch genau das, was Binder am Amt des Bürgermeisters so schätzt: "Ich brauche eine vielfältige, grenzenlose Arbeitswelt – und die habe ich hier gefunden." Begrenzt wird Binder in seinem Handeln eher von mangelnden zeitlichen und finanziellen Ressourcen, wie er sagt: "Gelangweilt habe ich mich in den letzten sechs Jahren aber ganz sicher nie."