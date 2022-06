Petersdorf

vor 17 Min.

Was ein junger Petersdorfer beim Freiwilligendienst in Tansania erlebt

Während seiner Zeit in Tansania hat Jacob Plöckl an einem Sonntag für eine Messe eines der ärmsten Dörfer in der Umgebung Kasenya besucht.

Plus Der 18-jährige Jacob Plöckl aus Petersdorf leistet derzeit Freiwilligendienst in einem kleinen Ort in Tansania. Was dort seine Aufgaben sind und was er dabei erlebt.

Von Stefanie Brand

Über 10.000 Kilometer von seiner Heimat Petersdorf entfernt, begleitet Jacob Plöckl gerade die Bestrebungen des kleinen Ortes Miangulua in Tansania, einen Wassertank zu bekommen. Dieser könnte die Wasserversorgung in dem 700-Seelen-Dorf deutlich erleichtern. Etwa 150 Meter unterhalb der Quelle, hoch oben in den Bergen, soll der Wassertank entstehen. Das Wasser soll direkt aus der Quelle in ihn fließen, wo es deutlich sauberer ist als an der Stelle, an der aktuell Wasser geholt wird. Viele Dorfbewohnerinnen und -bewohner leiden an chronischem Typhus, da das Wasser mit Keimen belastet ist. Der neue Wassertank und die dazugehörige Rohrleitung bieten die Chance, ein Filtersystem zu integrieren. Aus der Ferne berichtet der 18-Jährige von seinen Erlebnissen und vom Stand des Projektes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .