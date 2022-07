Petersdorf

vor 48 Min.

Was sich Jugendliche in der Gemeinde Petersdorf wünschen

30 bis 35 Jugendliche nutzten beim Jugendforum die Gelegenheit zu sagen, was ihnen in der Gemeinde Petersdorf gefällt – und was sie sich wünschen. Aus der langen Liste der Wünsche wurden bereits konkrete Handlungsoptionen abgeleitet.

Plus Am Samstag ist Freiluftkino in Hohenried. Damit geht ein Wunsch des Petersdorfer Nachwuchses in Erfüllung. Doch sie haben noch viel mehr Ideen.

Von Stefanie Brand

Am Samstag, 30. Juli, verwandelt sich der Kirchberg in Hohenried wieder zum Freiluftkino. Organisiert wird das Waldflimmern, das um 20 Uhr startet, vom Verein Ortszeit. Der Eintritt zum Open-Air-Kino ist frei, für Getränke und Verpflegung ist gesorgt. Nur Decken sollten die Gäste selbst mitbringen, raten die Organisatoren. Johanna Ehm vom Ortszeit-Vorstand hat noch einen weiteren Tipp parat: Wer mit Mofa, Roller und Co. anrückt – also mit einem Gefährt, das zum Film des Abends "25 km/h" passt – bekommt eine Snack-Box dazu. Damit dürfte ein Wunsch von Jugendlichen in der Gemeinde erfüllt sein. Doch sie haben noch mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .