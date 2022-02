Petersdorf

Wasserversorgung: Bald wird mit den Bürgern in Petersdorf abgerechnet

Die Gemeinde Petersdorf investiert viel Geld in die Wasserversorgung. Aktuell wird in Hohenried ein neuer Hochbehälter gebaut. Nun verteuert sich das Waser für die Bürgerinnen und Bürger und im Sommer werden Verbesserungsbeiträge fällig.

Plus Die Investition von vier Millionen Euro in die Petersdorfer Wasserversorgung muss finanziert werden. Jetzt steht fest, was auf die Betroffenen zukommt.

Von Stefanie Brand

Über vier Millionen Euro steckt die Gemeinde Petersdorf in die Verbesserung der Wasserversorgung. Ein Teil der Kosten ist bereits angefallen, beispielsweise für den zweiten Brunnen in Alsmoos. Ein weiterer Teil wird aktuell investiert: in den Bau des neuen Hochbehälters in Hohenried. Dieser signalisiert die Ziellinie in puncto Wasserversorgung. Auf der Zielgeraden muss sich der Gemeinderat nun überlegen, wie er die Bürger und Bürgerinnen zur Kasse bittet. Denn sie müssen die Kosten refinanzieren.

