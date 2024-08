Schuhbecks Insolvenzverwalter fordert Geld von Willprechtszeller Bodenleger zurück

Parkettleger-Meister Siegfried Schaller aus dem Petersdorfer Ortsteil Willprechtszell fragt sich, wie das, was ihm vor ein paar Wochen passiert ist, rechtens sein kann. Vier Jahre ist es her, dass er in einem Restaurant des inzwischen insolventen und wegen Steuerhinterziehung inhaftierten, ehemaligen Starkochs Alfons Schuhbeck einen Parkettboden verlegt hat. Jetzt fordert der vom Gericht bestellte Insolvenzverwalter der Schubeckgruppe den gezahlten Arbeitslohn zurück. Er beruft sich auf einen Paragraphen der Insolvenzordnung, und könnte damit tatsächlich Erfolg haben.

Philipp Holzhey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alfons Schuhbeck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Insolvenz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis