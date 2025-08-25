Drei Tage Stadtfest in Aichach: Eine gute Idee – oder zu viel des Guten?

Zum 50. Mal feierte Aichach Anfang August sein Stadtfest: Am Samstagabend verwandelt sich die gesamte historische Altstadt in eine einzige große Festzone, am Sonntagvormittag klingt das Fest mit dem Kabarett-Frühschoppen gemütlich aus. Reicht das oder sollte das Fest besser drei Tage dauern, wie es jetzt eine Online-Petition fordert? Ein Pro und Contra unserer Redaktionsmitglieder.

Pro: Der enorme Aufwand, den viele ehrenamtlich leisten, soll sich lohnen

Der Aufwand für diese eine Aichacher Stadtfestnacht ist riesig. Am Samstag steigt die große Sause. Die meisten Standbetreiber bauen am Sonntag schon ab, während am Oberen Stadtplatz der Weißwurst-Kabarett-Frühschoppen läuft. Das ist immer schade.

Hinter dem Stadtfest steckt enormer Aufwand – häufig großes ehrenamtliches Engagement. Wenn schon so viel in Auf- und Abbau investiert werden muss, soll sich das auch rentieren. Das spricht eindeutig dafür, am Freitag zu starten. Vielleicht ein bisserl ruhiger, eventuell bayerisch-zünftig mit Kapellen aus der Region; ohne großes Budget. Auch das Wetter ist ein Argument. Es wird schon nicht an drei Tagen Bindfäden regnen....

Also: Einfach mal einen Versuchsballon starten im nächsten Jahr. Ganz freiwillig. Wer dabei ist, ist dabei. Beim Christkindlmarkt hat‘s ja auch geklappt mit der Verlängerung. Carmen Jung

Contra: Lieber alle an einem Abend in Aichach als verteilt auf mehrere Abende

Einen Abend lang wird beim Aichacher Stadtfest die ganze Altstadt zur Feiermeile. An diesem einen Abend zieht es Tausende nach Aichach. Auch heuer war das wieder so, als rund 15.000 Menschen friedlich und fröhlich gefeiert haben. Wenn's so schön ist, warum nicht länger feiern? Weil dann ein entscheidender Pluspunkt des Stadtfests verloren gehen würde.

Bestimmt würden viele Besucherinnen und Besucher auch an allen drei Festtagen kommen. Viele würden sich aber einen Abend herauspicken. Das Haupt-Festgeschehen würde sich auf zwei Abende verteilen. Dabei macht es doch gerade den Charme des Stadtfestes aus, dass an diesem einen Abend gefühlt „alle“ da sind – selbst, wenn sie mittlerweile ganz woanders leben. Nie ist die Wahrscheinlichkeit, alte Bekannte zu treffen, größer. Diesen Charme würde ein längeres Stadtfest einbüßen. Claudia Bammer