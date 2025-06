In Aichach wird wieder das Pfälzer Weinfest gefeiert

Zum 33. Mal wird an diesem Wochenende in Aichach das Pfälzer Weinfest gefeiert. Am Schloßplatz wurde für die Besucherinnen und Besucher ein großes Zelt aufgebaut.

Für die Bewirtung sind heuer wieder Barbara und Lars Albin (vorne) verantwortlich. Für die Bewirtung sorgen die Pfälzer Winzer (hintere Reihe, von links) Jürgen und Bettina Rummel vom Weingut Rummel sowie Natascha und Axel Hörner vom Amselhof.

Am Sonntag spielen die Swinging Dream auf dem Weinfest

Nach dem Auftakt am Freitagabend ist das Fest bis Pfingstmontag täglich ab 11 Uhr geöffnet. Besucherinnen und Besucher können sich auch Spezialitäten wie Saumagen und Flammkuchen schmecken lassen. Am Sonntag ab 19 Uhr unterhält die Aichacher Band Swinging Dreams.