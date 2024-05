Autos kollidieren in Pfaffenhofen an der Glonn: Zwei Menschen verletzt

Zwei Menschen werden beim Zusammenstoß zweier Autos im Gemeindegebiet von Pfaffenhofen der Glonn verletzt. Bei dem Unfall entsteht ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Ein 33-Jähriger aus Coburg war gegen 19 Uhr mit seinem Renault auf der Kreisstraße DAH 7 von Stockach, einem Weiler im Gemeindegebiet von Pfaffenhofen an der Glonn, in Richtung Pfaffenhofen an der Glonn unterwegs. Er bog nach rechts auf die Staatsstraße (ST) 2052. Nach Angaben der Polizei missachtete er dabei die Vorfahrt eines BMW, der von links auf der ST2052 kam und in Richtung Ried fuhr. Der BMW-Fahrer, ein 44-Jähriger aus Buchloe, versuchte zwar noch auszuweichen. Er konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Unfall in Pfaffenhofen an der Glonn: Beide Autos werden abgeschleppt

Der BMW prallte frontal in die Fahrerseite des Renaults. Dabei erlitten der Fahrer und die 39-jährige Beifahrerin im Renault leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (nsi)