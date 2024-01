Familiärer Streit: Ehepaar greift Polizisten an

Nach einer familiären Auseinandersetzung geht ein Ehepaar in Pfaffenhofen auf die zur Klärung gerufenen Polizeibeamten los.

Am Sonntag kam es um kurz nach Mitternacht in einer Wohnung in der Straße An der Leiten in Pfaffenhofen an der Glonn, Ortsteil Egenburg, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 38-Jährigen und ihrer 19-jährigen Tochter. Auslöser war eine Beschwerde der 19-Jährigen über die von ihren stark alkoholisierten Eltern gehörte laute Musik. Beide Frauen wurden bei der Auseinandersetzung jeweils leicht verletzt.

Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme vor Ort zeigte sich der 43-jährige Familienvater extrem aggressiv und schubste unvermittelt einen Beamten. Als er daraufhin gefesselt werden sollte, schlug und trat er nach den beiden eingesetzten Polizeibeamten. Schlussendlich konnte er unter anhaltenden Widerstandshandlungen zu Boden gebracht und überwältigt werden. Währenddessen versuchte die 38-Jährige, ihren Ehemann zu befreien, was ebenfalls durch Anwendung unmittelbaren Zwangs unterbunden werden konnte. Im Verlauf des Einsatzes wurden die Beamten von den Ehepartnern fortwährend beleidigt. Zwei Beamte erlitten jeweils leichte Verletzungen, im Zuge der Widerstandshandlungen wurde diverses Mobiliar der Wohnung durch darauf stürzende Personen beschädigt.

Umfangreiches Strafverfahren gegen die Eheleute

Gegen die Eheleute wurde ein umfangreiches Strafverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde ihnen zur Feststellung ihrer Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Mutter und Tochter müssen sich zudem wegen der eingangs genannten Auseinandersetzung jeweils wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten. (AZ)