Unfall: BMW-Fahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich schwer

Ein BMW-Fahrer verliert bei Pfaffenhofen an der Glonn (Landkreis Dachau) die Kontrolle über sein Auto. Er kommt von der Straße ab und erleidet schwere Verletzungen.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall zwischen Pfaffenhofen an der Glonn (Landkreis Dachau) und dem Ortsteil Weitenried schwer verletzt worden.

Der 38-Jährige war am Donnerstag gegen 12.45 Uhr auf der Staatsstraße 2052 von Pfaffenhofen an der Glonn in Richtung Weitenried unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, verlor er nach einem abgebrochenen Überholvorgang die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach links von der Straße ab.

Nach Unfall bei Pfaffenhofen an der Glonn: Autofahrer in Klinik eingeliefert

Der BMW blieb in einem angrenzenden Feld stehen. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann ins Klinikum Dachau eingeliefert. Sein Auto wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro. (nsi)