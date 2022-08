Pfaffenzell

Bauschuttrecycling: Landratsamt genehmigt Pläne von Max Wild für Pfaffenzell

Eine Sandgrube in Pfaffenzell dient zur Vergrößerung der Bauschuttrecyclinganlage. Der hintere Bereich soll weiter als Sandgrube dienen.

Plus Max Wild will in Pfaffenzell eine moderne mobile Brecheranlage einsetzen. Das Landratsamt genehmigt die Anlage. Doch es gibt eine Einschränkung.

Von Carmen Jung

Die Max Wild GmbH möchte auf der Bauschuttrecyclinganlage in Pfaffenzell (Affing) eine modernere mobile Brecheranlage einsetzen. Die Pläne des Unternehmens stoßen in Affing auf wenig Gegenliebe. Denn: Die neue Anlage könnte eine viel größere Kapazität bewältigen - mit der Folge, dass auch der Lastwagenverkehr von und nach Pfaffenzell zunimmt. Jetzt hat das Landratsamt die neue Brecheranlage genehmigt. Allerdings werden im Genehmigungsbescheid auch die Affinger Bedenken berücksichtigt.

