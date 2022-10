Pfaffenzell

Max Wild darf in Pfaffenzell Grube mit höher belastetem Material verfüllen

Die Sandgrube im Hintergrund wird in Pfaffenzell gerade ausgebeutet. Bei der Grube im Vordergrund ist das schon geschehen. Sie soll in den nächsten Jahren wieder verfüllt werden. Später kann auf diesem Gelände die Fläche für das Recycling von Bauschutt ausgeweitet werden.

Plus Das Unternehmen will eine Grube in Pfaffenzell mit höher belastetem Material verfüllen. Dafür hat es eine Schutzschicht eingebracht. Das beruhigt nicht alle.

Bauschuttrecycling, Sandabbau und Verfüllung: Das sind die drei Bausteine des Unternehmens Max Wild im Affinger Ortsteil Pfaffenzell. Um eine ausgebeutete Sandgrube, die mit Erdaushub, Schotter oder Asphaltgranulat wieder verfüllt wird, drehte sich jüngst ein Antrag der GmbH im Gemeinderat. Inhalt: Max Wild will Verfüllmaterial einer höheren Schadstoffklasse einbringen. Das kam bei Teilen des Gremiums nicht besonders gut an.

