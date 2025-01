Pfarrei Ecknach sendet Sternsinger aus

Auch in der Pfarrei Ecknach (Stadt Aichach) war eine Gruppe Sternsinger im Gewand der Heiligen Drei Könige unterwegs, um den Segen für das beginnende Jahr zu verteilen und Spenden für Kinder in aller Welt zu sammeln. Bevor sie sich auf den Weg machten, segnete Pfarrer Karl Bartenschlager am Sonntag nach dem Gottesdienst die Buben und Mädchen, die auszogen, um den Segen des Herrn in die Häuser zu bringen. Das heurige Motto der Aktion „Erhebt eure Stimme - Sternsingen für Kinderrechte“.

