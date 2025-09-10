Icon Menü
Pflegerin im Altenheim: Warum diese Frau im Tod nichts Negatives sieht

Aichach-Friedberg

Begleiterin im „letzten Zuhause“: Diese Altenpflegerin blickt dem Tod gelassen entgegen

Yvonne Demeter ist Pflegedienstleiterin im Aichacher Altenheim Heilig-Geist-Spital. Regelmäßig muss sie dort Menschen verabschieden – und freut sich gelegentlich über den Tod.
Von Dominik Durner
    Sie sieht den Tod entspannt: Yvonne Demeter arbeitet im Heilig-Geist-Spital, einem Aichacher Seniorenheim. Dort begegnet sie regelmäßig dem Tod. Foto: Dominik Durner

    Als Yvonne Demeter zum ersten Mal mit ihrem Medizinköfferchen zur Patientenvisite kam, war sie gerade noch im Kindergarten. Medizinisches Know-how hatte sie da natürlich noch nicht, kümmern wollte sie sich trotzdem: Ihr „Patient“ war der krebskranke Opa, der zu Hause von einem Arzt – und von ihr – versorgt werden musste. „Der Arzt sagte damals zu meinem Opa: ‚Ihre Enkelin wird das später einmal beruflich machen‘“, sagt Demeter. Lange, nachdem sie durch ihren Großvater zum ersten Mal dem Tod begegnete, schlug die heute 49-Jährige diesen Weg tatsächlich ein – und hat dabei viel über das Leben und Sterben gelernt.

