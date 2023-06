Pichl

Die Mutter malt, der Sohn textet: Die Krakowskis präsentieren neues Buch

Daniel und Conny Krakowski stellen ihr neues Buch „Anderswelten“ vor. In diesem Atelier bietet die Künstlerin auch Malkurse an

Plus "Anderswelten" lautet der Titel des Buches von Conny und Daniel Krakowski aus dem Aindlinger Ortsteil Pichl. Es handelt sich um das dritte Werk. Es beinhaltet eine besondere Botschaft.

Von Albertine Ganshorn Artikel anhören Shape

Die Mutter malt, der Sohn textet: Conny und Daniel Krakowski präsentieren nun ihr Buch "Anderswelten". Die Künstlerin aus dem Aindlinger Ortsteil Pichl setzt Vorstellungen und Gefühle in Formen und Farben. Ihr Sohn Daniel, von Beruf Erzieher, setzt seine Gedanken dazu in Worte um.

Ein großes Thema in Conny Krakowskis Buch "Anderswelten": das Schubladendenken, das Krakowski mit diesem Bild vergegenständlicht. Foto: Albertine Ganshorn

Schon Ende Mai stellte Conny Krakowski in der Atropa Akademie in Augsburg bei einer Vernissage ihr neues Buch vor. Mit dem Titel „Anderswelten“ trifft sie genau das Thema, um das es ihr geht. Das Betrachten und Lesen regt dazu an, außerhalb des eigenen Schubladendenkens über andere Sichtweisen unabhängig des Alltags zu sinnieren. Dabei lässt sich entdecken, dass das Leben viele Facetten hat und oft alles anders sein kann, als es auf den ersten Blick scheint.

