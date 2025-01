Klassentreffen nach mehr als 50 Jahren in Willprechtszell

Kürzlich fand ein Klassentreffen nach mehr als 50 Jahren der Schüler der Grundschule Willprechtszell (Gemeinde Petersdorf), Osterzhausen und Ebenried des Jahrganges 1962/63 statt. Nach einem kurzen Besuch am Grab der Lehrerin, Fräulein Maria-Hilde Off in Willprechtszell, wurde anschließend ausgiebig und fröhlich geratscht, gelacht und sich gerne an die Schulzeit erinnert. Christa Ohm, Roswitha Bernet und Helga Schwärzer hatten dazu eingeladen.

Klassentreffen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Willprechtszell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis