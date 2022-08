Pichl

vor 17 Min.

Techno-Musik trifft auf die Schlossidylle von Pichl

Plus Über 1000 Gäste feiern am Wochenende ausgelassen auf dem Kontrast-Festival auf Schloss Pichl. Das Musikfestival zieht vor allem Techno- und House-Fans an.

Von Melanie Nießl

Am Wochenende fand zum ersten Mal das Kontrast-Festival statt, dass sich mit seinem elektronischen Musikstil eine ganz besondere Location ausgesucht hatte. Auf Schloss Pichl in Aindling fanden die Besucherinnen und Besucher eine idyllische Umgebung vor, die die Veranstalter mit viel Liebe zum Detail dekoriert hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .