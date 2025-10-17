Klimaresistenter Wald: Konrad Zeitlmeier aus Anwalting ist ein Pionier

Die verheerenden Stürme Anfang der 1990er Jahre haben Konrad Zeitlmeier aus Anwalting (Affing) zum Umdenken gebracht. Das Unwetter und seine Folgen waren ein so einschneidendes Erlebnis, dass Zeitlmeier etwas ändern wollte. Er wollte, dass sein Wald für solche Katastrophen gerüstet ist und wurde zu einem Pionier.

Für diese Pionierleistung haben Konrad Zeitlmeier und seine Familie nun laut einer Mitteilung den Zukunftswaldpreis bekommen. Damit würdigt das Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten Augsburg jedes Jahr das Engagement von besonders vorbildlichen Privatwaldbesitzern.

Nach den großen Stürmen packen viele gemeinsam im Wald an

Jeder Betroffene dürfte die damaligen Stürme bis heute nicht vergessen haben. Viele packten damals gemeinsam an, um die Schäden zu beseitigen. Zeitlmeier erinnert sich noch gut daran: „Wir waren über Wochen rund um die Uhr damit beschäftigt, die Sturmwürfe aufzuarbeiten.“ Das war schwierig. Markus Riebler, Bereichsleiter Forsten beim Landwirtschaftsamt, erläutert: „Zu dieser Zeit gab es kaum Spezialmaschinen und es waren in ganz Europa kaum noch Motorsägen oder Schnittschutzhosen zu bekommen.“

So etwas wollte Zeitlmeier nie wieder erleben. Nach dem forstlichen Motto „Wer streut, rutscht nicht“ begann er, seinen rund 20 Hektar umfassenden Wald Schritt für Schritt klimaresilienter zu gestalten. Durch gezielte Anpflanzungen und Pflegemaßnahmen ergänzte er unterschiedlichste Mischbaumarten wie Bergahorn, Flatterulme, Vogelkirsche und weitere klimatolerante Baumarten.

Bis heute konnten so über 20 Baumarten etabliert werden. Dabei spielen Naturschutz und die Förderung der Biodiversität ebenso eine Rolle: Im Wald der Zeitlmeiers finden sich der Mitteilung zufolge reichlich Totholz, Bäume mit Spechthöhlen sowie naturbelassene Feuchtstandorte mit der dafür typischen Vegetation. Auch konkurrenzschwache Baumarten wie die Birke werden im Wald der Familie gefördert und regelmäßig freigestellt, um ihren Bestand zu sichern.

Für dieses immense Engagement, wie es bei der Preisverleihung hieß, erhielt die Familie Zeitlmeier nun den „Zukunftswaldpreis 2025“. Der Preis bestand unter anderem aus einem Gemälde von Pentti Buchwald, dem Leiter des Walderlebniszentrums Oberschönenfeld des Landwirtschaftsamtes Augsburg.

Wälder sind vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt

Wälder nach dem Vorbild des Zeitlmeier‘schen Forstes werden immer wichtiger. Denn die Herausforderungen, denen sie ausgesetzt sind, werden immer größer. Dazu zählen Unwetter, Trockenheit, Stürme und Schädlinge. So vielfältig wie diese Anforderungen sollte nach Ansicht der Fachwelt auch der Baumbestand sein. Riebler verglich einen Mischwald mit einem gut diversifizierten Aktienportfolio: „Setze ich nur auf eine Aktie, mag das eine Zeit lang funktionieren, doch früher oder später treten Probleme auf. Ähnlich verhält es sich bei unseren Fichten dominierten Beständen, die einem immer höheren Risiko ausgesetzt sind.“ Für mehr Stabilität und Anpasssungsfähigkeit solle man daher auf Vielfalt setzen, „in diesem Fall auf klimaresiliente Mischbestände“.

Die Wälder sollen nicht nur klimaresistent sein, sondern auch als Erholungsorte, Lebensräume für Pflanzen und Tiere, CO₂-Speicher sowie Rohstoffquelle dienen. Eine anspruchsvolle Aufgabe – besonders für die etwa 7000 privaten Waldbesitzer im Wittelsbacher Land. Auch das ist ein Grund, warum die Behörde jährlich abwechselnd besonders beispielhafte Waldbesitzer in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg auszeichnet. Vor zwei Jahren hatte Familie Schrettle aus Baar den Zukunftswaldpreis erhalten. Als Kriterien bei der Auswahl wurde der Fortschritt des Waldumbaus genannt, aber auch die Förderung der Biodiversität, die Erschließungssituation, die Waldpflege und die Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung.