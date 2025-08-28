Wie laufen die Planungen für eine Montessori-Schule im Kreis Aichach-Friedberg?

Dass ihre Initiative ambitioniert ist, wussten die Beteiligten des Vereins „Montessori Wittelsbacher Land“ selbst, als sie sich Mitte März zur Gründung trafen. Das große Ziel: Zum Schuljahr 2026/2027 soll im Landkreis Aichach-Friedberg eine eigene Montessori-Schule eröffnen. Schließlich sind die Wege bis zur nächsten Schule mit einem reformpädagogischen Konzept weit, die nächstgelegenen Schulen befinden sich in Augsburg, Wertingen, Kaufering und im Landkreis Dachau. Mittlerweile gibt es auch schon einige Aktionen, mit denen sich der Verein präsentieren kann.

Eine wirkliche Sommerpause hat Nicola Bott nicht. Sie ist neben Kathrin Birndorfer und Dominik Boisen eine der drei gleichberechtigten Vereinsvorsitzenden. Das Montessori-Konzept setzt vereinfacht gesagt den Fokus auf die Bedürfnisse und Talente des Kindes. Trotz intensiver Monate vor den Sommerferien steht weiterhin viel auf der Agenda. Schließlich soll die geplante Montessori-Schule bereits in rund einem Jahr mit einer gemischten ersten und zweiten Klasse mit rund 20 bis 25 Kindern starten.

Streuobstsaft, Immobilie: Die Montessori-Schule im Landkreis Aichach-Friedberg nimmt langsam Formen an

Die Vorzeichen stehen gut, wie Bott sagt: „Man könnte sagen, die Herzen fliegen uns von außen zu, auch von den Bürgermeistern.“ Besonders, seit vor einigen Wochen die Webseite des Vereins online gegangen ist: „Die hat viel Zeit in Anspruch genommen, tut aber insofern ihr Übriges, als dass seitdem noch mehr Interessenten auf uns zukommen.“ So sei das Projekt mittlerweile um „unglaublich viele tolle neue Leute“ gewachsen: „Das ist natürlich ein toller Antreiber und Motivator.“

Diese Resonanz spürt Bott auch bei Veranstaltungen wie der Future Fair oder dem Frühlingsfest der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) Blumenthal, wo der Verein mit Ständen vertreten war: „Es gab eine gute Resonanz, wir sind auf viel Interesse gestoßen.“ Gemeinsam mit Solawi und der Familie Kreppold steht bald auch schon das erste Montessori-Projekt an: Am 27. September findet die „Obstwiesensaft“-Aktion statt. Diese soll der Auftakt für ein Schulunternehmen werden, das die Schüler irgendwann selbst vom Streuobst bis zum fertigen Saft die Schritte organisieren sollen. „Das hat eine ganz große Bandbreite, von der Umweltpädagogik bis zum Vertriebsverständnis“, sagt Bott.

Icon vergrößern Maria Saenz bei einer Aktion des Vereins "Montessori Wittelsbacher Land", wo sie sich um die Mitgliederverwaltung kümmert. Foto: Xin Liu Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Maria Saenz bei einer Aktion des Vereins "Montessori Wittelsbacher Land", wo sie sich um die Mitgliederverwaltung kümmert. Foto: Xin Liu

Nur der wichtigste Punkt ist noch offen: Wo soll die Schule ab nächstem Jahr unterkommen? Bott sagt: „Unsere Immobiliengruppe hat gut zu tun.“ Schließlich suche die Gruppe mehrgleisig sowohl langfristige Lösungen als auch solche, die als Übergangsgebäude dienen könnten. „Es gibt immer mehr Leute, die selbst aktiv mit Immobilien auf uns zukommen, wo es nach Prüfung noch nicht ganz das ist, was wir benötigen“, sagt Bott.

Allerdings erhärte sich derzeit eine mögliche Option, „die uns sehr gut gefällt“. Ob und wann diese Möglichkeit verkündet wird, könnte Teil eines großen Informationsabends werden, den der Verein im Herbst plant. Unabhängig davon ist Bott sich sicher: „Diese Schule wird irgendwann passieren in Aichach-Friedberg.“