Nach nur zwei Jahren verlässt Pater Thomas Affing

Knapp zwei Jahre sind vergangen, seit diese Nachricht publik wurde: Die Pfarrei Affing erhält zum September 2023 einen neuen Pfarrer. Pater Thomas Payappan CMI löste Maximilian Bauer damals ab, der auf eigenen Wunsch nach Ehekirchen im Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen wechselte. Nun steht in Affing überraschend erneut ein Wechsel an.

Nicht selten verrichten Pfarrer, so wie der in Affing recht populäre Bauer, zehn Jahre oder gar mehr an einem Ort ihren seelsorgerischen Dienst. Bei Pater Thomas werden es nur 24 Monate. Im kommenden Herbst wird er Affing verlassen. Ebenfalls auf eigenen Wunsch. Er begründet den Schritt so: „Ich wollte nicht mehr leitender Pfarrer sein.“ Pater Payappan war früher in Aichach tätig, dann in Unterdießen bei Landsberg, in Jettingen-Scheppach und in Gessertshausen. Geboren wurde er 1957 in Kerala in Südindien.

Wo Pater Thomas hingeht, ist noch offen

Wohin wird Payappan der Weg dann führen? Dazu konnte der indische Seelsorger bei einem Gespräch mit unserer Redaktion keine Auskunft geben. „Das müssen wir abwarten, ich habe noch keine schriftliche Mitteilung“, sagte er. Entschieden ist dagegen bereits, wer sein Nachfolger wird. Mit Georg Leonhard Bühler wechselt der Stadtpfarrer von Schrobenhausen nach Affing.

Der Schrobenhausener Stadtpfarrer Georg Leonhard Bühler wechselt nach Affing. Foto: Foto Krammer

An seiner neuen Stelle erwartet den 57-jährigen Priester, der sieben Jahre in der Lenbachstadt tätig war, eine Gemeinde mit 5500 Einwohnern, 4000 davon sind Katholiken. Sie verteilen sich auf Pfarreien Affing, Aulzhausen, Gebenhofen, Anwalting und Mühlhausen. Die Nachfolgeregelung in Schrobenhausen ist jedenfalls bereits geklärt. Diese Aufgabe wird Jugendpfarrer Florian Stadlmayr aus Sandizell übernehmen.

Pfarrer Bühler erklärte zu seinem Grund für diesen Wechsel ins Wittelsbacher Land: „Ich bin gefragt worden, ob ich da hingehe. Und ich habe ja gesagt.“ Vor solchen Entscheidungen wende er sich stets im Gebet an Jesus und frage ihn, welchen Weg er einschlagen solle: „Er hat mir gesagt: Gehe da hin.“ Die bisherigen Stationen dieses Priesters sahen so aus: drei Jahre Benefiziat in Wigratzbad, ein Jahr Kaplan in Senden, zwei Jahre Kaplan in Lauingen, 19 Jahre Tätigkeit in der Pfarreiengemeinschaft Nersingen und zuletzt sieben Jahre in Schrobenhausen.