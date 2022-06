13-jähriger Rollerfahrer flüchtet in Pöttmes vor der Polizei

Blaulicht und Martinshorn der Polizei beeindrucken den Jugendlichen nicht. Er fährt mit seinem Roller in ein Feld. Dort endet seine Flucht abrupt.

Ein 13-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstagnachmittag vor einer Polizeikontrolle in Pöttmes geflüchtet. Seine Flucht endete in einem Acker.

Wie die Polizei mitteilt, wollte sie den Rollerfahrer gegen 14.40 Uhr bei Pöttmes kontrollieren, weil dieser offensichtlich ohne Versicherungsschutz unterwegs gewesen sei. Doch der Fahrer stoppte nicht. Die Polizei setzte daraufhin Blaulicht und Martinshorn ein und forderte den Fahrer über den Außenlautsprecher zum Anhalten auf. Der Rollerfahrer gab jedoch weiter Gas und bog in ein angrenzendes Feld ab. Dort stoppte seine Flucht jäh: Der Roller stürzte.

13-jähriger Rollerfahrer ist ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der 13-jährige Fahrer nicht nur keinen Versicherungsschutz für den Roller hatte, sondern allein schon aufgrund seines Alters auch nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Immerhin aber war er unverletzt geblieben.

Die Beamten verständigten die Eltern, die ihren Sprössling persönlich abholten. Gegen den Buben wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (jca)