Pöttmes

vor 17 Min.

150 Pöttmeser zeigen sich bei Mahnwache solidarisch mit der Ukraine

Plus Auf dem Pöttmeser Marktplatz versammeln sich am Freitag rund 150 Menschen zu einer Mahnwache für die Ukraine. Das Rathaus erstrahlt in Blau und Gelb.

Von Inge von Wenczowski

Seit anderthalb Wochen hält der Krieg in der Ukraine die Welt in Atem. Ein Krieg mitten in Europa, den bis vor Kurzem niemand für möglich gehalten hatte. Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde hatten daher die Bürger und Bürgerinnen des Marktes Pöttmes zu einer Mahnwache mit Gebet aufgerufen. Trotz der niedrigen Temperaturen versammelten sich etwa 150 Pöttmeser und Pöttmeserinnen am Freitagabend auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, das in den ukrainischen Farben Blau und Gelb erstrahlte, um Solidarität mit dem vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angegriffenen Land zu bekunden.

