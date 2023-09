35-Jähriger stirbt bei Waldarbeiten nahe Pöttmes

Während Waldarbeiten zwischen Stuben und Wagesenberg bei Pöttmes stirbt ein 35-Jähriger. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Die Kripo untersucht die Umstände seines Todes.

Ein 35-jähriger Mann ist während Waldarbeiten bei Pöttmes gestorben. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr, wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.

Waldarbeiter, die sich in der Nähe des Mannes aufhielten, fanden ihn und riefen sofort Hilfe. Obwohl sofort versucht wurde, den Mann zu reanimieren, kam für ihn jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei klärt nun, wie in solchen Fällen üblich, die Umstände seines Todes. Dabei soll einem Sprecher des Polizeipräsidiums zufolge auch untersucht werden, ob ein Unfall während der Waldarbeiten oder ein gesundheitliches Problem zum Tod des Mannes führte. Die Situation sei "nicht zweifelsfrei".

Toter Waldarbeiter: Feuerwehr Pöttmes ist mit zwei Fahrzeugen vor Ort

Die Freiwillige Feuerwehr Pöttmes war bei dem Einsatz mit zwei Fahrzeugen und etwa 18 bis 20 Kräften vor Ort. Kommandant Richard Hammerl zufolge spielte sich das Einsatzgeschehen im Wald von Wagesenberg her kommend in Richtung Stuben ab. Als die Feuerwehrler eintrafen, stand bereits eine Einweiserin parat, die die Einsatzkräfte ans Ziel lotste. Im Wald sei es ansonsten oft schwierig, den genauen Einsatzort zu finden, so Hammerl.

Auch die Feuerwehr, die die Reanimationsmaßnahmen vor Ort von den Ersthelfern übernahmen, hatten damit keinen Erfolg mehr. Nach etwa eineinviertel Stunden war der Einsatz für die Pöttmeser Wehr beendet. (nsi)