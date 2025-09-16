Die Neuankömmlinge sind da: 1. Schultag in Pöttmes
Pöttmes
72 Erstklässler starten in Pöttmes in drei Klassen
Schulleiterin und Bürgermeister begrüßen die Schulanfänger an der Grund- und Mittelschule.
An der Grund- und Mittelschule in Pöttmes begrüßten Schulleiterin Ursula Werner und Bürgermeister Mirko Ketz insgesamt 72 Schulanfänger in drei Klassen. In der Klasse 1a mit Lehrerin Roswitha Hegler sind 24 Kinder, ebenso in der Klasse 1b (Lehrerin Oxana Schuster) und 1c (Lehrerin Eveline Mair).
