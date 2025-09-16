Icon Menü
Die Neuankömmlinge sind da: 1. Schultag in Pöttmes

Pöttmes

72 Erstklässler starten in Pöttmes in drei Klassen

Schulleiterin und Bürgermeister begrüßen die Schulanfänger an der Grund- und Mittelschule.
    • |
    • |
    • |
    Die Klasse 1a mit Lehrerin Roswitha Hegler.
    Die Klasse 1a mit Lehrerin Roswitha Hegler. Foto: Bianca Mayer

    An der Grund- und Mittelschule in Pöttmes begrüßten Schulleiterin Ursula Werner und Bürgermeister Mirko Ketz insgesamt 72 Schulanfänger in drei Klassen. In der Klasse 1a mit Lehrerin Roswitha Hegler sind 24 Kinder, ebenso in der Klasse 1b (Lehrerin Oxana Schuster) und 1c (Lehrerin Eveline Mair).

    Die Klasse 1b mit Lehrerin Oxana Schuster.
    Die Klasse 1b mit Lehrerin Oxana Schuster. Foto: Bianca Mayer
    Die Klasse 1c mit Lehrerin Eveline Mair.
    Die Klasse 1c mit Lehrerin Eveline Mair. Foto: Bianca Mayer
