72 Erstklässler starten in Pöttmes in drei Klassen

An der Grund- und Mittelschule in Pöttmes begrüßten Schulleiterin Ursula Werner und Bürgermeister Mirko Ketz insgesamt 72 Schulanfänger in drei Klassen. In der Klasse 1a mit Lehrerin Roswitha Hegler sind 24 Kinder, ebenso in der Klasse 1b (Lehrerin Oxana Schuster) und 1c (Lehrerin Eveline Mair).

Die Klasse 1b mit Lehrerin Oxana Schuster. Foto: Bianca Mayer

Die Klasse 1c mit Lehrerin Eveline Mair. Foto: Bianca Mayer