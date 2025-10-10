Abschied und Neubeginn bei den Minis in der Pfarreiengemeinschaft

Am Patroziniumstag der Pfarrei St. Maria Magdalena in Handzell (Markt Pöttmes) wurden zwei Ministranten aus ihrem Dienst entlassen. Pfarrer Thomas Rein bedankte sich bei Andreas Hackenberg für sieben Jahre, bei Sophia Lindermayr für zwei Jahre Dienst am Tisch des Herrn.

An Erntedank freute sich Pfarrer Michael Czerny über die beiden Neuministranten Theresa Bitomsky und Michael Salako. Foto: Simone Obeser

An Erntedank freute sich Pfarrer Michael Czerny über die beiden Neuministranten Theresa Bitomsky und Michael Salako.

