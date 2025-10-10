Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Pöttmes: Abschied und Neubeginn bei den Minis in der Pfarreiengemeinschaft

Pöttmes

Abschied und Neubeginn bei den Minis in der Pfarreiengemeinschaft

Ind Handzell werden zwei Ministranten verabschiedet, Pfarrer Czerny freut sich über Neuzugänge.
Von Simone Obeser
    • |
    • |
    • |
    Am Patroziniumstag der Pfarrei St. Maria Magdalena in Handzell (Markt Pöttmes) wurden zwei Ministranten aus ihrem Dienst entlassen. Pfarrer Thomas Rein bedankte sich bei Andreas Hackenberg für sieben Jahre, bei Sophia Lindermayr für zwei Jahre Dienst am Tisch des Herrn.
    Am Patroziniumstag der Pfarrei St. Maria Magdalena in Handzell (Markt Pöttmes) wurden zwei Ministranten aus ihrem Dienst entlassen. Pfarrer Thomas Rein bedankte sich bei Andreas Hackenberg für sieben Jahre, bei Sophia Lindermayr für zwei Jahre Dienst am Tisch des Herrn. Foto: Jakob Lehmann

    Am Patroziniumstag der Pfarrei St. Maria Magdalena in Handzell (Markt Pöttmes) wurden zwei Ministranten aus ihrem Dienst entlassen. Pfarrer Thomas Rein bedankte sich bei Andreas Hackenberg für sieben Jahre, bei Sophia Lindermayr für zwei Jahre Dienst am Tisch des Herrn.

    An Erntedank freute sich Pfarrer Michael Czerny über die beiden Neuministranten Theresa Bitomsky und Michael Salako.
    An Erntedank freute sich Pfarrer Michael Czerny über die beiden Neuministranten Theresa Bitomsky und Michael Salako. Foto: Simone Obeser

    An Erntedank freute sich Pfarrer Michael Czerny über die beiden Neuministranten Theresa Bitomsky und Michael Salako.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden