Achtung, Autofahrer: In Pöttmes drohen Falschparkern nun Strafzettel

Plus Falschparkern drohen in Pöttmes seit Kurzem Strafzettel. Die Kommunale Verkehrsüberwachung hat nun auch sie im Blick. Der Bürgermeister ruft zu mehr Disziplin auf.

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten in Pöttmes ab sofort genauer darauf schauen, wo sie parken. Denn seit Jahresbeginn kontrolliert die Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) im Auftrag der Gemeinde auch den ruhenden Verkehr. Sprich: Falschparker müssen sich auf Strafzettel gefasst machen. Vielen scheint das aber noch nicht bewusst zu sein.

Seit 2011 ist der Markt Pöttmes Mitglied der KVÜ Schwaben-Mitte. Bislang war sie in der Gemeinde lediglich dafür zuständig gewesen, mit Blitzern das Tempo der Autofahrer zu messen. Nun hat die Gemeinde den Auftrag erweitert. Harald Steiger (CSU) wies im Marktgemeinderat ausdrücklich darauf hin - "damit niemand auf die Gemeinde schimpft". Die Gemeinde habe die KVÜ nicht mit der Überwachung parkender Autos beauftragt, um einen Reibach zu machen, so Steiger. Sondern um der Probleme mit Falschparkern Herr zu werden.