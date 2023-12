Pöttmes/Aichach

vor 31 Min.

Ein Jahr nach Praxis-Aufgabe in Pöttmes: Dr. Josef Baur arbeitet in Aichach

Vor einem Jahr schloss die Praxis von Dr. Josef Baur, Facharzt für Allgemeinmedizin und Chirurgie, in Pöttmes. Nun ist der Arzt wieder beruflich tätig.

Plus Aus gesundheitlichen Gründen gab Allgemeinmediziner Dr. Josef Baur vor einem Jahr seine Praxis in Pöttmes auf. Nun ist er Mitglied eines Praxisteams in Aichach.

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

Vor fast genau einem Jahr musste die Praxis von Allgemeinmediziner Dr. Josef Baur in Pöttmes krankheitsbedingt schließen. Der Schritt kam nicht nur für seine Patientinnen und Patienten überraschend, sondern war auch für ihn selbst nach eigenen Angaben ungeplant. Eine unerwartete Erkrankung zwang den damals 67-Jährigen dazu. Nun ist er wieder medizinisch tätig.

Seit Kurzem ist Dr. Josef Baur auf der Internetseite des Zentrums für Allgemeinmedizin an der Sudetenstraße in Aichach unter den mitarbeitenden Ärztinnen und Ärzten zu finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen