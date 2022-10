Allerlei Selbstgemachtes beim Pöttmeser Herbstmarkt

Plus Der Pöttmeser Herbstmarkt lockt trotz nasskalten Wetters viele Gäste auf den Marktplatz. Einige Ausstellerinnen und Aussteller sind erstmals dabei.

Die einen arbeiten gerne mit Holz, die anderen bevorzugen Metall, Wolle oder Ton. Allen gemeinsam ist die große Leidenschaft für ihr Hobby. Am Sonntag wurde nun Hobbykünstlern und -künstlerinnen aus der Region die Möglichkeit geboten, ihre Waren und Werke beim Pöttmeser Herbstmarkt zu präsentieren.