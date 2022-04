Angetrunkener Autofahrer prallt in Pöttmes gegen geparktes Auto

Ein 23-jähriger Autofahrer kommt am frühen Ostermontag in Pöttmes von der Straße ab und fährt gegen ein geparktes Auto. Der Grund dürfte laut Polizei Alkohol sein.

Ein angetrunkener Autofahrer hat laut Polizei am frühen Morgen des Ostermontags in Pöttmes einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 23-Jährige mit seinem Auto gegen 5.25 Uhr in Pöttmes auf der Augsburger Straße von Schießstatt kommend in Richtung Augsburger Greppe. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen ein laut Polizei ordnungsgemäß geparktes Auto.

Nach Alkoholtest muss der Fahrer zur Blutentnahme

Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkte die Polizei bei dem 23-jährigen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille, so die Polizei. Daraufhin musste sich der junge Mann einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro. (bac)