Auf dem Bleitzhof in Schorn ist Biodiversität zu sehen und zu hören

Plus Seit 30 Jahren bewirtschaften Elisabeth und Hubert Birkmeir den Bleitzhof im Pöttmeser Ortsteil Schorn. Der Demeter-Biohof feiert in diesem Jahr ein Dreifach-Jubiläum.

Von Martin Golling

Um es vorwegzunehmen: Die Bauernproteste der vergangenen Wochen waren kein Thema bei der Kräuterwanderung auf dem Demeter-Biohof Birkmeir im Pöttmeser Ortsteil Schorn. Der Betrieb feiert in diesem Jahr ein Dreifachjubiläum: 100 Jahre ist es her, seit Rudolf Steiner sein ganzheitliches Konzept für eine rundum nachhaltige Landwirtschaft vorstellte. 1954 stellte der Birkmeir-Hof in Schorn seine Landwirtschaft auf diese Grundlage; seit 70 Jahren also bewirtschaftet er seine Flächen und das dazugehörende Vieh nach diesen strengen Kriterien. Seit 30 Jahren folgen Elisabeth und Hubert Birkmeir diesem Weg.

Zehn Hektar Fläche gehören zum Betrieb, 20 Hektar sind dazu gepachtet. Das sind jedoch vor allem Wiesen wie eben jene 6,3 Hektar rund um den Bleitzhof, über die Elisabeth Birkmeir ihre 25 Gäste an diesem sonnigen und warmen Sonntagnachmittag führt. Hier grasen ab Mai die 18 Jungtiere. Darunter jene drei Ochsen, welche die Birkmeirs jährlich verkaufen. Die Trittsiegel der Paarhufer im moorigen Boden der Tallagen rund um den Bleitzhof sind noch deutlich zu erkennen.

