Auf dem sozialen Bauernhof hilft ein Pony beim Rechnen und Lesen

Plus Mittelschullehrerin Carola Wagner ist auch Landwirtin. Sie "unterrichtet" jetzt auch auf ihrem Bauernhof in Pöttmes. Dabei helfen ihr viele verschiedene Tiere.

Auf einem Pony sitzend gegen die Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Rechenschwäche kämpfen? Mit der Hilfe von Tieren Kindern Achtsamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme näherbringen? Dies sind nur einige von vielen Möglichkeiten, die Carola Wagner aus Pöttmes in ihrem Pferde-Park und Erlebnisbauernhof anbietet. Wagner praktiziert Soziale Landwirtschaft.