Auf den Markt Pöttmes und seine Bürger kommen große Investitionen zu

Der Markt Pöttmes wächst weiter. 7315 Menschen lebten hier laut Einwohnermeldeamt zum Jahresende 2021. Ein Jahr zuvor waren es 7203 gewesen. Mit der Zahl der Einwohner wachsen auch die Aufgaben für die Gemeinde. Einen Überblick gab Mirko Ketz in Pöttmes bei seiner ersten Bürgerversammlung als Rathauschef.